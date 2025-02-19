В Україні на третину зменшаться ціни на 100 ліків: які препарати входять в перелік

В Україні з 1 березня на 30% зменшаться ціни на 100 найбільш популярних ліків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що у списку препарати, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші.

Ціни знизяться, зокрема, на "Цитрамон", "Парацетамол", "Ібупрофен", "Валідол", "Корвалол", "Гідазепам". З детальним переліком можна ознайомитися за посиланням.

До списку входять 20 позицій, які виробляє фармацевтична компанія "Дарниця", 17 позицій — "Фармак", 22 позиції — "Київський вітамінний завод", 5 позицій — "Кусум Фарм", 6 позицій — "Юрія-Фарм", 8 позицій — корпорація "Артеріум", 2 позиції — фармацевтична фабрика "Віола", 3 позиції — "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" та 10 позицій — "ІнтерХім".

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Нагадаємо:

11 лютого президент України Володимир Зеленський сказав, що ціни в українських аптеках неприпустимо високі та анонсував засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), присвячене питанням доступності ліків.

Учасники Аптечної професійної асоціації України підтримують ініціативу щодо зменшення цін на лікарські препарати.

Зеленський призначив засідання РНБО щодо зменшення цін на ліки на середу 12 лютого.

На засіданні РНБО було затверджено заходи, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для українців.

Уряд 14 лютого обмежив максимальну торговельну націнку для аптек не більше 35% для безрецептурних препаратів і встановив регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату.