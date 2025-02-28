Переиндексация пенсий, более дешевые лекарства и новые фискальные чеки: что изменится в Украине с 1 марта

С 1 марта 2025 года украинцев ждет ряд изменений. Прежде всего они касаются переиндексации пенсий. Также с 1 марта снизятся цены на лекарства в аптеках на наиболее популярные препараты.

ЭП рассказывает подробнее о том, что изменится для украинцев в марте 2025 года.

Снижение цен на лекарства

В Украине с 1 марта цены на 100 наиболее популярных лекарств уменьшатся на 30%. Цены снизятся, в частности, на "Цитрамон", "Парацетамол", "Ибупрофен", "Валидол", "Корвалол", "Гидазепам". С подробным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

В список входят 20 позиций, которые производит фармацевтическая компания "Дарница", 17 позиций - "Фармак", 22 позиции - "Киевский витаминный завод", 5 позиций - "Кусум Фарм", 6 позиций - "Юрия-Фарм", 8 позиций - корпорация "Артериум", 2 позиции - фармацевтическая фабрика "Виола", 3 позиции - "Борщаговский химико-фармацевтический завод" и 10 позиций - "ИнтерХим".

Такому решению предшествовало заявление Владимира Зеленского о том, что цены в украинских аптеках недопустимо высокие. Тогда же президент анонсировал заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное вопросам доступности лекарств.

Читайте также: Особый пациент. Почему президента возмутили цены в аптеках?

Переиндексация пенсий

В марте в Украине традиционно проведут переиндексацию пенсий. Благодаря этому для более 10 млн граждан с 1 марта пенсии повысятся на 11,5%.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 грн. Кроме этого, установили и максимальный размер индексации - 1,5 тыс. грн.

Перерасчет проведут для тех, кто получает пенсии из солидарной системы, для бывших военных, для чернобыльцев, для тех, кто получает пенсии за особые заслуги, бывших чиновников и ученых.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий происходит в апреле.

Читайте также: Опять пенсионная реформа: как изменится расчет выплат и сколько нужно будет накапливать на старость?

Доплаты к пенсиям

Кроме переиндексации пенсий, с 1 марта предусмотрены также доплаты для ряда пенсионеров. Это утверждено в постановлении Кабинета Министров.

Так, пенсионерам от 65 лет, которые не работают и имеют стаж от 35 лет для мужчин и от 30 лет для женщин, и получают пенсию до 3 758 грн, ежемесячно будут доплачивать ту сумму, которой не хватает для указанного размера.

Такой же алгоритм установили для людей, которым исполнилось более 80 лет и которые имеют стаж от 25 лет для мужчин и от 20 лет для женщин.

Пенсионерам в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют страховой стаж от 35 лет у мужчин и от 30 лет у женщин, и которые получают пенсию до 3 613 гривен, также будут доплачивать соответствующую разницу.

Другим пенсионерам, которые не работают и у которых ежемесячный размер пенсии не достигает 3 038 гривен, предоставляется соответствующая ежемесячная доплата.

Новые фискальные чеки

С 1 марта 2025 года начинают действовать новые требования к форме и содержанию фискальных чеков. Потребность в новой форме фискального чека возникла из-за запуска в тестовом режиме Электронной системы оборота алкоголя, табака и жидкостей для электронных сигарет.

Одним из ключевых источников информации для новой системы должны быть расчетные документы по новой форме, в которых уже должен указываться уникальный идентификатор электронной марки акцизного налога или серийный номер электронной марки акцизного налога. До внедрения новых требований в расчетных документах эта информация не указывалась.

Одно из изменений в форме чека касается поля "Способы оплаты". С 1 марта можно будет указывать только три способа платежа:

безналичные (все виды безналичных расчетов: оплата карточкой через терминал, оплата по реквизитам, через сервисы перевода средств и т.д.);

наличные деньги;

другое (например, при оплате через QR-код нужно указать "Перевод через QR-код").

Чеки, выданные по старой форме, будут недействительными. Использование старого формата чеков будет считаться нарушением законодательства.

Так, за использование фискальных чеков старого образца и отсутствие регистратора расчетных операций будут штрафовать на 100% от суммы проданных по документу товаров.