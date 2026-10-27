Суди ухвалили понад 800 тисяч рішень про призначення пенсії понад максимальний рівень

З моменту встановлення обмеження на максимальний розмір пенсійної виплати у 2011 році українські суди ухвалили понад 800 тисяч рішень про призначення пенсії без врахування цього ліміту.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова у подкасті ЕП "Хроніки економіки".

"Рішень щодо "зривання" верхньої межі пенсії більше ніж 800 тисяч, які не виконуються державою", – заявила вона.

Йдеться про встановлене у 2011 році обмеження на максимально допустимий розмір пенсійної виплати, який зафіксували на рівні 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Наприклад, у 2026 році максимальний розмір пенсії становить 25,95 тис. грн.

"З тих пір (з 2011 року – ЕП) почався вал судових рішень, де цю верхню межу "зривають". З 2011 року пройшли вже всі можливі легітимні очікування: всі вже попереджені і розуміють (яким є максимальний розмір пенсії), але всі продовжують "доїти" нашу державу, наші публічні фонди для того, щоб отримувати собі привілеї, які у сто разів більші, ніж в українців, які мають право на отримання пенсії відповідно до 46 статті Конституції", – зазначила Третьякова.

За словами депутатки, пенсійна система в Україні незбалансована через наявність багатьох спеціальних пенсійних режимів. Як наслідок, попри встановлене законом обмеження у 10 прожиткових мінімумів, деякі пенсіонери отримують по 260 тис. грн пенсійних виплат.

"У нас пенсії від 2595 грн до 260 тисяч. У солідарному рівні розбіг пенсій у сто разів", – наголосила Третьякова.

Такий розмір пенсії особи, як правило, отримують завдяки судам: звертаючись до суду, вони просять його скасувати застосування ліміту у 10 прожиткових мінімумів для своєї пенсійної виплати, а також перерахувати розмір цієї виплати – часто посилаючись на норми законодавства, які вже втратили чинність.

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