В Україні 129 тисяч військових пенсіонерів віком до 60 років, яких не мобілізовують – Третьякова

Кількість колишніх кадрових військових та працівників силових відомств, яким не виповнилося 60 років і які отримують пенсії, становить 129 тисяч осіб. При цьому їх не мобілізовують до війська.

Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова у подкасті ЕП "Хроніки економіки".

"У нас 129 тисяч кадрових військових, які мають вислугу за попередні роки, які жодного дня не були на фронті, які відносяться до оперативного резерву 1, не є особами з інвалідністю, не досягли навіть 60-річного віку, вони не працюють ніде (це дані Пенсійного фонду України) і вони не мобілізовані", – заявила депутатка.

Вона зазначила, що неодноразово піднімала питання щодо того, чому цих осіб не мобілізують, на нарадах, зокрема за участі Генерального штабу. Однак у відповідь їй ніби то повідомили, що "не можуть мобілізувати осіб у таких званнях".

"Для чого ж ви тоді демобілізовуєте людей з кадрової служби у такому віці, без інвалідності, здорових?", – запитує депутатка.

"Особа, яка відноситься до ОР1 (оперативного резерву 1 – ЕП), як тільки починається війна, вона збирає одяг і йде у військомат добровільно. Давайте ми знімимо їм пенсії.

У бюджет на 2027 рік я подаю правку, що, якщо держава Україна вважає за потрібне випроваджувати людей на пенсію і вважати їх недієздатними у віці до 60 років, то давайте ми тоді їм пенсію будемо виплачувати у воєнний час 10-річними облігаціями і будемо розраховуватися потім. А зараз хай ідуть працюють", – повідомила Третьякова.

Зазначимо, колишні кадрові військові та працівники низки правоохоронних органів мають право на пенсію відповідно до спеціального закону . Зокрема, цей закон дає їм право на вихід на пенсію у більш ранньому віці та гарантує, що розмір такої пенсії становить до 70% від грошового забезпечення осіб, які служать на аналогічній посаді.

Наприклад, таке право мають колишні працівники Національної поліції, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Служби судової охорони, Служби безпеки України та інших органів.

Всього осіб, які отримують пенсію за цим спецзаконом, в Україні близько 500 тисяч, зазначила Третьякова.

За словами голови комітету соцполітики, спеціальне пенсійне законодавство надає окремим категоріям українців право виходу на пенсію у набагато нижчому віці за 60 років.

Середній вік виходу на пенсію деяких категорій громадян Галина Третьякова

Так, наприклад, середній вік виходу на пенсію працівників Держслужби виконання покарань та Нацполіції – 46 років, працівників БЕБ, ДБР та УДО – 47 років. Водночас люди, які мають право на пенсію за загальним пенсійним законодавством, виходять на заслужений відпочинок у щонайменше 60 років (за наявності 35 років стажу).

Нагадаємо:

Влітку 2026 року заборгованість держави за рішеннями судів про перерахунок пенсій перевищила 100 млрд грн. Більшість справ стосується саме пенсійних виплат колишніх кадрових військових та працівників правоохоронних органів.

За словами Третьякової, суди масово "зривають" ліміт максимального розміру пенсійної виплати (10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність). Загалом таких рішень з 2011 року ухвалили понад 800 тисяч.