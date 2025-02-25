Уряд затвердив рішення про індексацію пенсій: вони підвищаться на 11,5%

Кабінет міністрів затвердив рішення про індексацію пенсій, що має відбутися 1 березня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

"З 1 березня проводимо індексацію пенсій. Це вже третя індексація під час повномасштабної війни. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%", – поінформував Шмигаль.

Він уточнив, що мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень. Водночас максимальний розмір індексації також обмежать.

"Щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, впроваджуємо максимальний розмір індексації – до 1500 грн", – розповів прем'єр.

Розмір індексації обчислено на базі офіційних показників розвитку економіки у 2024 році: зростання споживчих цін – 12%; зростання середньої заробітної плати за 2022-2024 рр. – 11%.

Нагадаємо:

26% або 2,68 млн українських пенсіонерів отримують пенсію менше 3 000 грн. Середній розмір такої пенсії – 2 759,86 грн.