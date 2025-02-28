З 1 березня каси в Україні зобов’язані видавати нові чеки: перехідного періоду не буде

Міністерство фінансів України нагадало про запровадження з 1 березня 2025 року нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків. Перехідного періоду більше не буде подовжено попри заклики бізнесу.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Одним із ключових джерел інформації для нової системи мають бути розрахункові документи за новою формою, в яких вже повинен зазначатись унікальний ідентифікатор електронної марки акцизного податку або серійний номер електронної марки акцизного податку, які до впровадження нових вимог у розрахункових документах не зазначаються.

Чеки, видані за формою, що діяла раніше, не будуть вважатися розрахунковим документом. Використання старого формату чеків буде вважатися порушенням законодавства.

Нові чеки планували впровадити з 1 січня 2025 року, але Мінфін на прохання бізнесу відклав запровадження нових форм на два місяці.

Нагадаємо:

На початку лютого бізнес звернувся до Міністерства фінансів з проханням ще на шість місяців продовжити перехідний період для коректного впровадження нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків.