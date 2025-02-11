"Ціни абсолютно неадекватні": РНБО розгляне способи зробити ліки доступнішими – Зеленський

11 лютого президент України Володимир Зеленський сказав, що ціни в українських аптеках неприпустимо високі та анонсував засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), присвячене питанням доступності ліків.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям", - наголосив президент.

Він також запевнив, що держава готує конкретні пропозиції в інтересах українців, як знизити вартість ліків.

Нагадаємо:

Учасники Аптечної професійної асоціації України підтримують ініціативу щодо зменшення цін на лікарські препарати.

5 лютого президент України Володимир Зеленський розкритикував завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами, якщо ситуація не зміниться.