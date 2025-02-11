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"Ціни абсолютно неадекватні": РНБО розгляне способи зробити ліки доступнішими – Зеленський

Олексій Артемчук — 11 лютого, 09:26
Ціни абсолютно неадекватні: РНБО розгляне способи зробити ліки доступнішими – Зеленський
Getty Images

11 лютого президент України Володимир Зеленський сказав, що ціни в українських аптеках неприпустимо високі та анонсував засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), присвячене питанням доступності ліків.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови нашим людям", - наголосив президент.

Він також запевнив, що держава готує конкретні пропозиції в інтересах українців, як знизити вартість ліків.

Нагадаємо:

Учасники Аптечної професійної асоціації України підтримують ініціативу щодо зменшення цін на лікарські препарати.

5 лютого президент України Володимир Зеленський розкритикував завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами, якщо ситуація не зміниться.

ціни ліки Україна Зеленський

Україна

"Ціни абсолютно неадекватні": РНБО розгляне способи зробити ліки доступнішими – Зеленський
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