Чи можна зібрати дитину в перший клас за "Пакунок школяра"

Що таке “Пакунок школяра”, як його отримати та чи можна за ці кошти зібрати дитину в перший клас?

В Україні запустили програму "Пакунок школяра", у межах якої батьки першокласників отримають по 5 тис. грн від держави на підготовку до школи. Кошти можна витратити лише на купівлю канцелярії, дитячого одягу та взуття.

Адмініструє програму Пенсійний фонд, а виплата надходить на "Дія.Картку". Як узяти участь у програмі та чи вийде зібрати дитину до школи за 5 тис. грн?

Хто може отримати

Отримати 5 тис. грн може один з батьків першокласника або його законні представники (опікуни). Якщо родина перебуває за кордоном або на тимчасово окупованій території, виплати призначать після повернення в Україну.

Також допомогу можуть отримати уповноважені особи дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності зазначили, що заяви на допомогу подали 98 тис. родин. Це майже 54% першокласників, наявних у системі Міністерства освіти і науки.

Як подати заявку

З 15 липня Пенсійний фонд отримує від МОН списки першокласників та їхніх батьків. Це слугує підтвердженням, що дитину зарахували в перший клас. Такі списки оновлюються щотижня.

Подати заявку на участь у програмі "Пакунок школяра" можна до 15 листопада офлайн (у будь-якому сервісному центрі ПФ незалежно від місця реєстрації) та онлайн (через застосунок "Дія").

У "Дії" потрібно перейти в розділ "Допомога від держави" та обрати послугу "Пакунок школяра". Далі треба обрати дитину, на яку оформляється заявка (відповідно, дані про дитину мають відображатися в застосунку).

Для подання заяви в "Дії" необхідно вказати ПІБ отримувача та дитини, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), дату народження дитини і серію та номер свідоцтва про народження.

Виплату надають на кожну дитину. Якщо в сім'ї двоє першокласників, родина отримає по 5 тис. грн на кожного.

Далі потрібно заповнити заявку та обрати або відкрити "Дія.Картку" – універсальну картку для різних державних виплат. Щоб скористатися нею у фізичних магазинах, її потрібно прив’язати в Google Pay чи Apple Pay.

Після цього потрібно перевірити всі дані в заявці та підписати її "Дія.Підписом". Щойно заявку схвалять – кошти надійдуть на "Дія.Картку". Зазвичай переказ відбувається протягом 14 днів з моменту подання заявки.

Якщо в застосунку не відображаються дані дитини, потрібно звернутися до школи, щоб перевірити інформацію і, за потреби, виправити її в системі.

Де можна витратити кошти

Витратити кошти потрібно протягом 180 днів, а невикористаний залишок повернеться в бюджет. Державною виплатою можна розрахуватися в офлайн- та онлайн-магазинах, але лише в безготівковій формі.

Батьки можуть використовувати кошти в магазині, платіжний термінал якого має MCC-код, що відповідає умовам державної програми: 5641 – дитячий одяг, 5651 – одяг для всієї родини, 5661 – магазини взуття, 5943 – канцелярські товари.

У Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності повідомили ЕП, що загального переліку магазинів, які долучилися до програми, немає. Тож батькам потрібно самостійно уточнювати в магазинах, чи долучилися ті до програми.

Деякі мережі вже повідомили про свою участь. Серед них – "Папірус", Akvarel, "Олівець-молодець", "Територія мінімальних цін", інтернет-магазини EVA.UA, Rozetka, Yuki, "Канцсервіс". Також у програмі можуть взяти участь ФОПи. Умова та сама: у продавця має бути термінал, налаштований на відповідний код.

Скільки коштує зібрати дитину до школи

За підрахунками фахівців інтернет-магазину Rozetka, базовий якісний набір для школяра коштує 6,2 тис. грн. Обираючи товари з найнижчого цінового сегмента, можна вкластися і в бюджет 5 тис. грн за програмою "Пакунок школяра".

Якщо обирати речі із зручних та міцних матеріалів, що прослужать весь навчальний рік, то одяг та взуття коштуватимуть 3,8 тис. грн, бюджетний рюкзак – 800 грн, а з ортопедичною спинкою та міцною фурнітурою – 1,5 тис. грн.

Менше коштує канцелярія: набір зошитів з щільного паперу, пенал, пластилін та обкладинки можна придбати за 900 грн. У Rozetka кажуть, що цьогоріч продажі преміум-товарів зменшилися на користь бюджетних та середніх цінових категорій.

"У 2025 році 57% куплених пеналів припадають на бюджетний сегмент, у 2024-му цей показник становив 33%. У категоріях одягу та взуття – без кардинальних змін, батьки обирають бюджетні та середні цінові рішення", – кажуть аналітики.