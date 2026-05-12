Нетипово мало: українці купили ОВДП на 641 мільйон гривень

Під час аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики до бюджету залучено 641 мільйон гривень, а з початку року держава залучила вже понад 145,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

"До держбюджету залучено 641 млн грн під час сьогоднішнього аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", – говориться у повідомленні.

За даними відомства, облігації в гривні строком 1,2 року зі ставкою 15,15% річних (с/з 15,14%) забезпечили надходження 302 млн гривень.

Облігації в гривні строком три роки з дохідністю 16,15% річних (с/з 16,14%) залучили до бюджету 339 млн гривень.

Із початку 2026 року держава вже залучила понад 145,6 млрд грн, а з початку повномасштабної війни – понад 2,2 трлн гривень, зазначає Мінфін.

Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави.

Аукціони з розміщення ОВДП відбуваються щовівторка. Номінал однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.

Нагадаємо:

У квітні 2026 року вкладення населення в облігації внутрішньої державної позики зросли на 61,3% порівняно з квітнем 2025 року, бізнесу – на 28,5%. Повідомлялося, що громадяни України інвестували в державні цінні папери понад 137,2 млрд грн — це історичний максимум, тоді як бізнес утримує понад 221,7 млрд грн.

У лютому 2026 року обсяг вкладень в облігації внутрішньої державної позики юридичних осіб був на 17,9% більшим, ніж у лютому 2025 року, а вкладення фізичних осіб — більш ніж на 50% більшими, ніж торік. У лютому Мінфін провів 12 аукціонів із розміщення ОВДП та залучив до державного бюджету 56,7 млрд грн в еквіваленті.

Минулого року на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики до бюджету було залучено близько 570 млрд гривень. Внутрішній ринок ОВДП – друге за обсягом джерело фінансування бюджету після зовнішніх запозичень.