Міськраді на Київщині продали генератори за завищеною у 2,5 раза ціною

Громаді на Київщині продали генератори за завищеною ціною

Громаді Білої Церкви (Київська область) у 2024 році продали генератори за суттєво завищеною ціною.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

У 2024 році Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради проводив закупівлю двох дизельних генераторів.

Директор підприємства-постачальника надав міській раді комерційні пропозиції із завідомо завищеними цінами, а надалі – тендерну пропозицію на суму понад 9,2 млн грн.

Того ж року департамент та компанія-постачальник уклали угоду на поставку двох дизель-генераторних установок загальною вартістю понад 9,2 млн грн.

Департамент перерахував кошти.

Водночас як встановило слідство, фактична вартість придбаного обладнання була значно нижчою. Генератори фірма закупила у іншого постачальника за 3,6 млн грн.

Різниця між реальною вартістю обладнання та сумою, сплаченою з місцевого бюджету, становила понад 5,3 млн грн.

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру директору приватного підприємства та двом його спільникам у заволодінні бюджетними коштами та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадаємо:

Екскерівнику одеського та київського квартирно-експлуатаційних управлінь та директору товариства-підрядника оголосили підозри: вони завищували вартість електроенергії для військових і завдали державі 47 млн грн збитків.