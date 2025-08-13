Українська правда
В Україні запустили "Дія.Картку": що на неї можна отримати

Віктор Волокіта — 13 серпня, 13:35
В Україні запустили "Дія.Картку" - цифрову картку для отримання державних виплат.

Про це повідомив віцепремʼєр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

"Дія.Картку" можна отримати в смартфоні у кілька кліків через застосунок "Дія" або банки-партнерів: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. Незабаром перелік банків розшириться.

"Замість кількох карток — одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу", - зазначив Федоров.

На Дія.Картку вже можна отримати:

  • єКнигу
  • єМалятко
  • Військові облігації
  • Ветеранський спорт
  • Допомогу по безробіттю
  • Допомогу ВПО
  • Виплату пенсій
  • Допомогу від міжнародних організацій та інші

Невдовзі на "Дія.Картку" можна буде отримати виплату за програмою Пакунок школяра. Водночас Національний кешбек та єВідновлення працюють окремо й не входять до мультирахункової картки, уточнив Федоров.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив запуск Дія.Картки — цифрової картки для отримання державних виплат.

