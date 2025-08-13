В Україні запустили "Дія.Картку": що на неї можна отримати

В Україні запустили "Дія.Картку" - цифрову картку для отримання державних виплат.

Про це повідомив віцепремʼєр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

"Дія.Картку" можна отримати в смартфоні у кілька кліків через застосунок "Дія" або банки-партнерів: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. Незабаром перелік банків розшириться.

"Замість кількох карток — одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу", - зазначив Федоров.

На Дія.Картку вже можна отримати:

єКнигу

єМалятко

Військові облігації

Ветеранський спорт

Допомогу по безробіттю

Допомогу ВПО

Виплату пенсій

Допомогу від міжнародних організацій та інші

Невдовзі на "Дія.Картку" можна буде отримати виплату за програмою Пакунок школяра. Водночас Національний кешбек та єВідновлення працюють окремо й не входять до мультирахункової картки, уточнив Федоров.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів затвердив запуск Дія.Картки — цифрової картки для отримання державних виплат.