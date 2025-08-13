В Україні запустили "Дія.Картку": що на неї можна отримати
В Україні запустили "Дія.Картку" - цифрову картку для отримання державних виплат.
Про це повідомив віцепремʼєр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Дія.Картку" можна отримати в смартфоні у кілька кліків через застосунок "Дія" або банки-партнерів: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. Незабаром перелік банків розшириться.
"Замість кількох карток — одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу", - зазначив Федоров.
На Дія.Картку вже можна отримати:
- єКнигу
- єМалятко
- Військові облігації
- Ветеранський спорт
- Допомогу по безробіттю
- Допомогу ВПО
- Виплату пенсій
- Допомогу від міжнародних організацій та інші
Невдовзі на "Дія.Картку" можна буде отримати виплату за програмою Пакунок школяра. Водночас Національний кешбек та єВідновлення працюють окремо й не входять до мультирахункової картки, уточнив Федоров.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів затвердив запуск Дія.Картки — цифрової картки для отримання державних виплат.