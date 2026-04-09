Уряд виділив ще понад 46 мільйонів на модернізацію шкільних їдалень

Уряд розподілив додаткові 46,5 млн грн субвенції громадам на завершення модернізації шкільних їдалень.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Фінансування отримають 19 об'єктів, які були розпочаті у 2025 році та вже мають високий рівень готовності — не менш як 60%. Це допоможе якнайшвидше завершити розпочаті проєкти і відкрити сучасні їдальні для дітей", – зазначила вона.

За її словами, загалом уже модернізовано близько 20% харчоблоків. 188 із них — за кошти державної субвенції. Крім того, понад 1500 їдалень оновлено коштом місцевих бюджетів і за підтримки міжнародних партнерів.

Уряд змінив порядок надання субвенції місцевим бюджетам на модернізацію їдалень освітніх закладів – механізм розподілу коштів має стати чіткішим.