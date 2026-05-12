Новини 12 травня: РФ майже не прогнозує ріст ВВП, на Черкащині загорівся поїзд
Про що говорили сьогодні?
Про атаку РФ: Російські загарбники зранку 12 травня атакували енергетичний обʼєкт у Миколаївській області.
Про ВВП РФ: Офіційний прогноз зростання російського ВВП у 2026 році знижено з 1,3% до 0,4%, а прогнозована інфляція зросте з 4% до 5,2%.
Про НБУ: В Україні кількість учасників небанківського фінансового ринку у квітні зменшилася на 10 установ – до 749, а кількість банків зменшилася на один – 59.
Про газ: Україна у квітні 2026 імпортувала 29 млн куб м природного газу, в 28 разів менше, ніж у березні 2026 (789 млн куб м) та у 8 разів менше, ніж у квітні 2025 (219 млн куб м).
Про потяг: У Черкаській області поблизу села Косарі 12 травня загорівся електропоїзд під час руху.
Падел як один з найдинамічніших видів спорту у світі стрімко нарощує популярність в Україні. Зараз тут діють близько 200 падел-кортів, а до кінця 2026 року їх кількість, за планами Української падел-федерації (УПФ), має перевищити 300.
Авторинок переживає різку зміну правил гри – одну з найвідчутніших за останні роки. 1 січня держава поставила крапку в історії пільгового імпорту електромобілів, яка тривала вісім років. Для цієї категорії авто повернулися ПДВ та митні платежі, які раніше дозволяли завозити "електрички" на 20-30% дешевше.