"Укрпошта" на 100% запустила безготівкову оплату і хоче подати заявку на банківську ліцензію

"Укрпошта" повідомила про запуск можливості оплати банківськими картками у всіх населених пунктах України за рахунок обладнання пересувних відділень.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський 12 травня.

"Вперше в історії незалежної України оплата банківськими картками стала доступною у 100% населених пунктів України… за умови наявності зв'язку", – зазначив Смілянський.

За його словами, впровадження сервісу безготівкової оплати в усіх населених пунктах України стартувало 1 травня, водночас перші 11 днів сервіс працював у тестовому режимі.

Смілянський також повідомив, що "Укрпошта" планує до кінця червня 2026 року надати можливість не лише платити, а також знімати готівку та поповнювати банківські картки. А до кінця року надати мобільні пристрої кожній листоноші для зручності обслуговування та приймання карток "в будь-якому місті країни".

"Не менш важливим кроком буде подання заяви на банківську ліцензію "Укрпошта.Банку", - анонсував Смілянський.

Нагадаємо:

"Укрпошта" у січні-березні 2026 року отримала 204,8 млн грн чистого збитку, що на 1,1 млн грн більше аналогічного показника за минулий рік.