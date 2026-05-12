Нацбанк показав курс долара та євро на 13 травня

У середу, 13 травня, офіційний курс євро зменшитьсяна 8 копійок до 51,64 грн.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Своєю чергою офіційний курс долара збільшиться на 2 копійки до 43,97 грн.

Офіційні курси на середу 13 травня встановлено на такому рівні:

1 долар США - 43,97 грн (43,95 грн станом на 12 травня);

1 євро - 51,64 грн (51,72 грн станом на 12 травня).

Нагадаємо:

Історичний максимум долара був встановлений 13 березня - 44,16 грн.