Уряд просить громади визначитися із освітніми потребами

Уряд розподілив кошти на шкільні укриття, харчоблоки та шкільні автобуси, але очікує від регіонів чітких списків потреб.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Освітня інфраструктура стала окремим питанням, які уряд обговорив під час спеціального освітнього селектора із громадами, зазначила вона.

Зокрема, визначили 150 закладів освіти, до яких першочергово потрібно забезпечити швидкий і безпечний доїзд. Це академічні ліцеї, які з вересня братимуть участь у пілотуванні реформи старшої профільної школи.

"Регіони передбачили близько 3 млрд грн, держава додасть ще 3,5 млрд грн співфінансування", – говориться у повідомленні.

Свириденко наголосила, що пріоритет уряду — безпечне й комфортне офлайн-навчання.

Уже розподілено 6 млрд грн на укриття, 1 млрд грн — на харчоблоки, 2 млрд грн — на понад 500 шкільних автобусів. Очікуємо від регіонів чіткі списки потреб і пріоритетних громад.

"Ще один фокус — підготовка до зими. Наразі близько 54% закладів мають автономне опалення та електропостачання. Доручили регіонам прискорити підготовку, щоб освітній процес був безперебійним", – повідомила очільниця уряду.

Нагадаємо:

Раніше уряд затвердив порядок надання 700 мільйонів гривень субвенції на створення сучасних освітніх просторів: замість точкового дооснащення буде здійснюватися повний ремонт класів.

Раніше уряд розподілив додаткові 46,5 млн грн субвенції громадам на завершення модернізації шкільних їдалень.

Уряд змінив порядок надання субвенції місцевим бюджетам на модернізацію їдалень освітніх закладів – механізм розподілу коштів має стати чіткішим.

Уряд затвердив розподіл двох мільярдів гривень на придбання шкільних автобусів у 2026 році, за ці кошти громади закуплять понад 540 автобусів.