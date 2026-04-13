Уряд затвердив порядок надання субвенції на освітні простори

Андрій Муравський — 13 квітня, 16:05
Телеграм Юлії Свириденко

Уряд затвердив порядок надання 700 мільйонів гривень субвенції на створення сучасних освітніх просторів: замість точкового дооснащення буде здійснюватися повний ремонт класів.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"У межах впровадження Нової української школи продовжуємо системне оновлення навчальних просторів у школах. Змінюємо підхід — від точкового дооснащення до повного ремонту класів", – написала вона у Телеграм.

Кошти спрямовані на техніку, мультимедійне обладнання, меблі для кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM-лабораторій.

Ремонтні роботи мають бути забезпечені коштом місцевих бюджетів або за підтримки партнерів, зауважила Свириденко.

За її словами, це частина реформи старшої профільної школи — третього етапу НУШ.

Субвенцію зможуть отримати комунальні школи, які увійдуть до мережі профільної старшої школи у 2027 році або є спеціалізованими ліцеями, проводять навчання очно або у змішаному форматі, мають не менше 60 учнів у 8 класах, забезпечують щонайменше 10% співфінансування з місцевого бюджету.

Проєкти відбиратимуться на конкурсній основі. Умови та старт прийому заявок оголосить Міністерство освіти і науки України, зазначила прем'єр-міністерка.

Раніше уряд розподілив додаткові 46,5 млн грн субвенції громадам на завершення модернізації шкільних їдалень.

Уряд змінив порядок надання субвенції місцевим бюджетам на модернізацію їдалень освітніх закладів – механізм розподілу коштів має стати чіткішим.

Уряд затвердив розподіл двох мільярдів гривень на придбання шкільних автобусів у 2026 році, за ці кошти громади закуплять понад 540 автобусів.

