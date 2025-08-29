Можно ли собрать ребенка в первый класс по "Пакету школьника"

Что такое "Пакет школьника", как его получить и можно ли за эти средства собрать ребенка в первый класс?

В Украине запустили программу "Пакет школьника", в рамках которой родители первоклассников получат по 5 тыс. грн от государства на подготовку к школе. Средства можно потратить только на покупку канцелярии, детской одежды и обуви.

Администрирует программу Пенсионный фонд, а выплата поступает на "Дія.Картку". Как принять участие в программе и получится ли собрать ребенка в школу за 5 тыс. грн?

Кто может получить

Получить 5 тыс. грн может один из родителей первоклассника или его законные представители (опекуны). Если семья находится за границей или на временно оккупированной территории, выплаты назначат после возвращения в Украину.

Также помощь могут получить уполномоченные лица детских домов семейного типа, приемных семей, учреждений для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В Министерстве социальной политики, семьи и единства отметили, что заявления на помощь подали 98 тыс. семей. Это почти 54% первоклассников, имеющихся в системе Министерства образования и науки.

Как подать заявку

С 15 июля Пенсионный фонд получает от МОН списки первоклассников и их родителей. Это служит подтверждением, что ребенка зачислили в первый класс. Такие списки обновляются каждую неделю.

Подать заявку на участие в программе "Пакет школьника" можно до 15 ноября офлайн (в любом сервисном центре ПФ независимо от места регистрации) и онлайн (через приложение "Дія").

В "Дії" нужно перейти в раздел "Помощь от государства" и выбрать услугу "Пакет школьника". Далее надо выбрать ребенка, на которого оформляется заявка (соответственно, данные о ребенке должны отображаться в приложении).

Для подачи заявления в "Дії" необходимо указать ФИО получателя и ребенка, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП), дату рождения ребенка и серию и номер свидетельства о рождении.

Выплату предоставляют на каждого ребенка. Если в семье двое первоклассников, семья получит по 5 тыс. грн на каждого.

Далее нужно заполнить заявку и выбрать или открыть "Дія.Картку" - универсальную карту для различных государственных выплат. Чтобы воспользоваться ею в физических магазинах, ее нужно привязать в Google Pay или Apple Pay.

После этого нужно проверить все данные в заявке и подписать ее "Дія.Подписью". Как только заявку одобрят - средства поступят на "Дія.Карту". Обычно перевод происходит в течение 14 дней с момента подачи заявки.

Если в приложении не отображаются данные ребенка, нужно обратиться в школу, чтобы проверить информацию и, при необходимости, исправить ее в системе.

Где можно потратить средства

Потратить средства нужно в течение 180 дней, а неиспользованный остаток вернется в бюджет. Государственной выплатой можно рассчитаться в офлайн- и онлайн-магазинах, но только в безналичной форме.

Родители могут использовать средства в магазине, платежный терминал которого имеет MCC-код, соответствующий условиям государственной программы: 5641 - детская одежда, 5651 - одежда для всей семьи, 5661 - магазины обуви, 5943 - канцелярские товары.

В Министерстве социальной политики, семьи и единства сообщили ЭП, что общего перечня магазинов, которые присоединились к программе, нет. Поэтому родителям нужно самостоятельно уточнять в магазинах, присоединились ли те к программе.

Некоторые сети уже сообщили о своем участии. Среди них - "Папирус", Akvarel, "Карандаш-молодец", "Территория минимальных цен", интернет-магазины EVA.UA, Rozetka, Yuki, "Канцсервис". Также в программе могут принять участие ФОПы. Условие то же: у продавца должен быть терминал, настроенный на соответствующий код.

Сколько стоит собрать ребенка в школу

По подсчетам специалистов интернет-магазина Rozetka, базовый качественный набор для школьника стоит 6,2 тыс. грн. Выбирая товары из самого низкого ценового сегмента, можно уложиться и в бюджет 5 тыс. грн по программе "Пакет школьника".

Если выбирать вещи из удобных и прочных материалов, которые прослужат весь учебный год, то одежда и обувь будут стоить 3,8 тыс. грн, бюджетный рюкзак - 800 грн, а с ортопедической спинкой и прочной фурнитурой - 1,5 тыс. грн.

Меньше стоит канцелярия: набор тетрадей из плотной бумаги, пенал, пластилин и обложки можно приобрести за 900 грн. В Rozetka говорят, что в этом году продажи премиум-товаров уменьшились в пользу бюджетных и средних ценовых категорий.

"В 2025 году 57% купленных пеналов приходятся на бюджетный сегмент, в 2024-м этот показатель составлял 33%. В категориях одежды и обуви - без кардинальных изменений, родители выбирают бюджетные и средние ценовые решения", - говорят аналитики.