Уряд розподілив фінансування на шкільні укриття

Уряд затвердив розподіл фінансування на будівництво підземних укриттів: 2,7 млрд грн спрямовано на укриття у школах та 972 млн грн – на укриття для садочків.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Продовжуємо системно працювати над створенням безпечних умов для освіти", – написала вона у Телеграм.

За її словами, 2,7 млрд грн спрямовано на 61 проєкт у прифронтових громадах із різним рівнем ризику.

Попередній розподіл на ще 30 проєктів проведений у березні. Загалом у 2026 році буде облаштовано 113 шкільних укриттів на майже 5 млрд грн.

Ремонти та будівництво укриттів в закладах загальної середньої освіти забезпечують громади коштом державної субвенції за підтримки міжнародних партнерів у межах спільної програми зі Світовим банком (LEARN).

Ще понад 972 млн грн спрямовують на будівництво 18 підземних укриттів для садочків Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської та Херсонської областей.

"Десятки тисяч дітей по всій країні зможуть навчатися очно або в змішаному форматі в безпечніших умовах, без вимушених перерв через повітряні тривоги. Пріоритет — прифронтові громади та об'єкти, які мають бути завершені вже цього року", – повідомила Свириденко.

