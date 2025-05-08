Рада проголосувала за ратифікацію угоди зі США про надра

Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про утворення спільного інвестиційного фонду між Україною та США.

Про це йшлось під час засідання ВР 8 травня.

За проголосували 338 депутатів.

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Нагадаємо:

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

2 травня уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

6 травня Комітет з питань міжнародної політики підтримав за основу та в цілому ратифікацію угоди про надра між Україною та США.

8 травня Верховна Рада голосуватиме за ратифікацію угоди про надра зі США. Міністерство економіки України сподівається, що голосування буде позитивним.

Заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка зазначив, що щоб спільний інвестиційний фонд з Україною почав працювати, перший внесок мають зробити США.