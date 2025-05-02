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Рада отримала на ратифікацію угоду зі США про надра

Альона Кириченко — 2 травня, 12:50
Рада отримала на ратифікацію угоду зі США про надра
Getty Images

Уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, основні положення угоди наступні:

– Інвестиційним фондом відбудови Україна та США управлятимуть на рівних умовах. Жодна сторона не матиме в ньому переваги. Усі рішення приймаються спільно.

– Фонд – це інструмент інвестицій в Україну, а не механізм передачі активів. Усі українські природні ресурси залишаються за Україною.

– Фонд буде наповнюватися США та Україною в пропорції 50 на 50. З боку США це будуть грошові внески, або нова військова допомога.

– У перші 10 років прибутки Фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну.

– Фонд гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати". Тобто на продукцію буде гарантований попит.

– Фонд через американське агентство DFC залучатиме американські та європейські новітні технології, що прискорить відновлення та модернізацію України.

– В угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України.

– Доходи Фонду не оподатковуються США та Україною. Критичні копалини, які експортуються до США, не обкладаються митами.

– Угода не суперечить іншим міжнародним зобов’язанням України.

"Враховуючи масштабність угоди, потрібні ще й додаткові технічні кроки. Фонд створюється на десятки років, і тому процес його створення – це не один день і не одне рішення", – зазначив Шмигаль.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, на сайті парламенту доступно лише 12 сторінок угоди про фонд без іншої важливої технічної частини.

Він зазначив, що головною є друга угода про про обмежене партнерство, яка містить десятки сторінок, де уточнюється як реально працює механізм, хто які права має, де зареєстрований фонд, куди і скільки йде грошей.

Железняк повідомив, посилаючись на слова Шмигаля, що другі документи це міжінституційні угоди і принципово погоджені. Тобто інші два документи не будуть ратифікувати.

Згодом Железняк повідомив, що голосування за ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною планують провести 8 травня.

Нагадаємо:

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

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