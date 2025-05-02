Рада отримала на ратифікацію угоду зі США про надра

Уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, основні положення угоди наступні:

– Інвестиційним фондом відбудови Україна та США управлятимуть на рівних умовах. Жодна сторона не матиме в ньому переваги. Усі рішення приймаються спільно.

– Фонд – це інструмент інвестицій в Україну, а не механізм передачі активів. Усі українські природні ресурси залишаються за Україною.

– Фонд буде наповнюватися США та Україною в пропорції 50 на 50. З боку США це будуть грошові внески, або нова військова допомога.

– У перші 10 років прибутки Фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну.

– Фонд гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати". Тобто на продукцію буде гарантований попит.

– Фонд через американське агентство DFC залучатиме американські та європейські новітні технології, що прискорить відновлення та модернізацію України.

– В угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України.

– Доходи Фонду не оподатковуються США та Україною. Критичні копалини, які експортуються до США, не обкладаються митами.

– Угода не суперечить іншим міжнародним зобов’язанням України.

"Враховуючи масштабність угоди, потрібні ще й додаткові технічні кроки. Фонд створюється на десятки років, і тому процес його створення – це не один день і не одне рішення", – зазначив Шмигаль.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, на сайті парламенту доступно лише 12 сторінок угоди про фонд без іншої важливої технічної частини.

Він зазначив, що головною є друга угода про про обмежене партнерство, яка містить десятки сторінок, де уточнюється як реально працює механізм, хто які права має, де зареєстрований фонд, куди і скільки йде грошей.

Железняк повідомив, посилаючись на слова Шмигаля, що другі документи це міжінституційні угоди і принципово погоджені. Тобто інші два документи не будуть ратифікувати.

Згодом Железняк повідомив, що голосування за ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною планують провести 8 травня.

Нагадаємо:

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.