Рада отримала на ратифікацію угоду зі США про надра
Уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, основні положення угоди наступні:
– Інвестиційним фондом відбудови Україна та США управлятимуть на рівних умовах. Жодна сторона не матиме в ньому переваги. Усі рішення приймаються спільно.
– Фонд – це інструмент інвестицій в Україну, а не механізм передачі активів. Усі українські природні ресурси залишаються за Україною.
– Фонд буде наповнюватися США та Україною в пропорції 50 на 50. З боку США це будуть грошові внески, або нова військова допомога.
– У перші 10 років прибутки Фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну.
– Фонд гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати". Тобто на продукцію буде гарантований попит.
– Фонд через американське агентство DFC залучатиме американські та європейські новітні технології, що прискорить відновлення та модернізацію України.
– В угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України.
– Доходи Фонду не оподатковуються США та Україною. Критичні копалини, які експортуються до США, не обкладаються митами.
– Угода не суперечить іншим міжнародним зобов’язанням України.
"Враховуючи масштабність угоди, потрібні ще й додаткові технічні кроки. Фонд створюється на десятки років, і тому процес його створення – це не один день і не одне рішення", – зазначив Шмигаль.
За словами народного депутата Ярослава Железняка, на сайті парламенту доступно лише 12 сторінок угоди про фонд без іншої важливої технічної частини.
Він зазначив, що головною є друга угода про про обмежене партнерство, яка містить десятки сторінок, де уточнюється як реально працює механізм, хто які права має, де зареєстрований фонд, куди і скільки йде грошей.
Железняк повідомив, посилаючись на слова Шмигаля, що другі документи це міжінституційні угоди і принципово погоджені. Тобто інші два документи не будуть ратифікувати.
Згодом Железняк повідомив, що голосування за ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною планують провести 8 травня.
Нагадаємо:
1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.