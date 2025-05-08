Рада проголосовала за ратификацию соглашения с США о недрах
Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о создании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США.
Об этом шла речь во время заседания ВР 8 мая.
За проголосовали 338 депутатов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что это историческое событие для Украины и США.
"Рассчитываем уже в ближайшее время завершить всю техническую работу и начать новый этап сотрудничества с нашими американскими партнерами", - отметил он.
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Напомним:
1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.
2 мая правительство подало в Верховную Раду для ратификации соглашение между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.
6 мая Комитет по вопросам международной политики поддержал за основу и в целом ратификацию соглашения о недрах между Украиной и США.
8 мая Верховная Рада будет голосовать за ратификацию соглашения о недрах с США. Министерство экономики Украины надеется, что голосование будет положительным.
Заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, чточтобы совместный инвестиционный фонд с Украиной начал работать, первый взнос должны сделать США.