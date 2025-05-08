Рада проголосовала за ратификацию соглашения с США о недрах

Верховная Рада проголосовала за ратификацию соглашения о создании совместного инвестиционного фонда между Украиной и США.

Об этом шла речь во время заседания ВР 8 мая.

За проголосовали 338 депутатов.





Telegram нардепа Ярослава Железняка

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что это историческое событие для Украины и США.

"Рассчитываем уже в ближайшее время завершить всю техническую работу и начать новый этап сотрудничества с нашими американскими партнерами", - отметил он.

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Напомним:

1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США подписали соглашение по минералам.

2 мая правительство подало в Верховную Раду для ратификации соглашение между Украиной и США о создании Инвестиционного фонда восстановления.

6 мая Комитет по вопросам международной политики поддержал за основу и в целом ратификацию соглашения о недрах между Украиной и США.

8 мая Верховная Рада будет голосовать за ратификацию соглашения о недрах с США. Министерство экономики Украины надеется, что голосование будет положительным.

Заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, чточтобы совместный инвестиционный фонд с Украиной начал работать, первый взнос должны сделать США.