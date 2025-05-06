Профільний комітет підтримав ратифікацію угоди про надра

Комітет з питань міжнародної політики підтримав за основу та в цілому ратифікацію угоди про надра між Україною та США.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він зазначив, що комітет вніс пропозицію додати в текст законопроєкту такі пункти:

– Будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть протирічити цій Угоді.

– Ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

За його словами, за проголосували 11 членів комітету, один утримався, двоє не брали участі в голосуванні.

Железняк зазначив, що ратифікація у Раді відбудеться 8 травня.

Нагадаємо:

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

2 травня уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Того ж дня Прем'єр Денис Шмигаль висловив сподівання, що Верховна Рада ратифікує підписану зі США угоду про надра до 8 травня.