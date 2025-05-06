Профільний комітет підтримав ратифікацію угоди про надра
Комітет з питань міжнародної політики підтримав за основу та в цілому ратифікацію угоди про надра між Україною та США.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Він зазначив, що комітет вніс пропозицію додати в текст законопроєкту такі пункти:
– Будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть протирічити цій Угоді.
– Ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.
За його словами, за проголосували 11 членів комітету, один утримався, двоє не брали участі в голосуванні.
Железняк зазначив, що ратифікація у Раді відбудеться 8 травня.
Нагадаємо:
1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.
2 травня уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.
Того ж дня Прем'єр Денис Шмигаль висловив сподівання, що Верховна Рада ратифікує підписану зі США угоду про надра до 8 травня.