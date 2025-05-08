Рада розгляне ратифікацію угоди про надра: в уряді сказали, коли може стартувати робота фонду

8 травня Верховна Рада голосуватиме за ратифікацію угоди про надра зі США. Міністерство економіки України сподівається, що голосування буде позитивним.

Про це представники Мінекономіки повідомили під час брифінгу з журналістами вранці 8 травня, передає Суспільне.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, угода є рівноправною між США та Україною та в угоді не йде мова про жодні борги.

Свириденко також повідомила, що Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови у разі ратифікації Верховною Радою у четвер відповідної міжурядової угоди, на яку розраховують в Кабінеті міністрів, запрацює протягом тижнів.

"Сподіваємося, що Фонд повноцінно запрацює протягом кількох тижнів", – сказала вона, чиї слова цитує "Інтерфакс-Україна".

За її словами, для запуску фонду потрібно допрацювати на технічному рівні щонайменше дві угоди, "які вже не будуть потребувати ані підпису з боку представників уряду, ані ратифікації Верховній Раді".

"Тому нам дуже важливо, щоб сьогодні парламентарі підтримали цю угоду, щоб ми змогли працювати вже безпосередньо над запуском самого фонду", – підкреслила перша віце-прем’єр.

Як пояснив заступник міністра – торговий представник України Тарас Качка, першочерговий внесок для того, щоб фонд став операційно спроможним, внесе Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (Development Finance Corporation, DFC).

Свириденко уточнила, що представники уряду з участю американських партнерів вже провели консультації в парламенті з профільними комітетами та рядом фракцій, але на четвер заплановані ще зустрічі з фракцією "Слуги народу" та "Довіра".

Як повідомив депутат Ярослав Железняк 7 травня, Верховній Раді офіційно оголосили про засідання парламенту 8 травня, в порядок денний якого внесено ратифікацію угоди.

"Рада збереться на "екстрене" (насправді звичайне) засідання: включать у порядок денний та скоротять терміни по змінах по №13256 Бюджетному Кодексу зміни під Угоду та ратифікують №0309 Угоду", – написав він.

Железняк вважає, що голосів у сесійні залі "буде більше ніж 280".

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Нагадаємо:

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

2 травня уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Того ж дня Прем'єр Денис Шмигаль висловив сподівання, що Верховна Рада ратифікує підписану зі США угоду про надра до 8 травня.

6 травня Комітет з питань міжнародної політики підтримав за основу та в цілому ратифікацію угоди про надра між Україною та США.

Комітет з питань міжнародної політики підтримав за основу та в цілому ратифікацію угоди про надра між Україною та США.