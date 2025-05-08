Перший внесок у спільний фонд з Україною мають зробити США – Мінекономіки

Щоб спільний інвестиційний фонд з Україною почав працювати, перший внесок мають зробити США.

Про це сказав заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, пише "Укрінформ".

"Startup Money - це невеликі гроші для запуску фонду. Далі це все буде обговорюватись між сторонами", - зазначив він.

"Ми розуміємо, що для того, щоб фонд був успішним і заробляв ті обсяги, в яких зацікавлена і Україна, і американці, потрібні додаткові грошові надходження від США. Корпорація DFC - це по суті банк розвитку Штатів. Тому DFC докладатиметься до фонду своїми інвестиціями", – сказав перший заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Крім того, за його словами, в угоді про роботу фонду прописано, що Америка як зацікавлена сторона буде залучати додаткових інвесторів із приватного сектору, міжнародні фінансові організації.

Водночас Україна також може робити додаткові контрибуції окрім обов’язкових 50% відрахувань від продажу ліцензій та рентних платежів. Зазначається, що сума внесків від України буде мультипліковуватися - на кожну гривню будуть додаткові кілька гривень від партнерів.

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Нагадаємо:

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

2 травня уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

6 травня Комітет з питань міжнародної політики підтримав за основу та в цілому ратифікацію угоди про надра між Україною та США.

8 травня Верховна Рада голосуватиме за ратифікацію угоди про надра зі США. Міністерство економіки України сподівається, що голосування буде позитивним.