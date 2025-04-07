Новини 7 квітня: рекордне здешевлення нафти, Зеленський підписав закон про самовільно відчужені землі

Про що говорили сьогодні?

Про нафту: Ціни на нафту продовжили падіння 7 квітня, втративши понад 3% на фоні зростаючої напруженості між США і Китаєм.

Ф'ючерси на нафту марки Brent опустилися на $2,54 (3,9%) до $63,04 за барель, а WTI — на $2,5 (4,03%) до $59,49. Обидва бенчмарка впали до найнижчого рівня з квітня 2021 року.

Якщо ціни на нафту ще місяць триматимуться біля 65 доларів, вартість бензину та дизпалива на заправках може знизитись до 4 гривень на літрі.

Про сигарети: Обсяг нелегального ринку сигарет в Україні після року зменшення знову почав зростати. Його частка (йдеться про підробки, Duty Free, контрабанду) збільшилася до 14,1% в лютому 2025 року після 12,6% в жовтні 2024 року.

Про землі: Президент Володимир Зеленський підписав закон №12089, який змінює Цивільний кодекс і посилює права добросовісних набувачів землі.

Згідно з документом, якщо з моменту незаконного відчуження землі минуло понад 10 років, держава або громада більше не зможуть повернути ці ділянки. Це стосується зокрема лісів, прибережних смуг та інших природних територій.

Про резерви: Станом на 1 квітня 2025 року міжнародні резерви України становили 42,38 млрд доларів. У березні вони зросли на 5,6%.

Про мита США: Адміністрація Трампа не збирається призупиняти дії мит проти усіх країн світу на 90 днів, про що раніше писали із посиланням на економічного радника Трампа Кевіна Гессета.

Трамп заявив, що введе додаткові 50% мита на товари з Китаю, якщо країна не скасує свої мита, які були запроваджені у відповідь.

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