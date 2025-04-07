Білий дім спростовує призупинення мит на 90 днів

Адміністрація Трампа не збирається призупиняти дії мит проти усіх країн світу на 90 днів, про що раніше писали із посиланням на економічного радника Трампа Кевіна Гессета.

Про це повідомляє акаунт "швидкого реагування" Білого Дому.

Американський бізнесмен Білл Акман закликав Трампа призупинити на 90 днів дію мит для усіх країн світу окрім Китаю.

Деякі ЗМІ із посиланням на економічного радника Трампа Кевіна Гессета повідомляли, що адміністрація Трампа розгляне цю пропозицію, Однак у білому Домі це спростували, назвавши ці новини фейковими.

Як повідомляє Yahoo Finance, на ранкових торгах у понеділок ринки "впали" через плутанину щодо намірів Трампа.

Нагадаємо:

Більше 50 країн почали перемовини із США щодо зниження торгівельної напруженості.