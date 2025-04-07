Нелегальний ринок сигарет в Україні після року зменшення знову зростає

Обсяг нелегального ринку сигарет в Україні після року зменшення знову почав зростати. Його частка (йдеться про підробки, Duty Free, контрабанду) збільшилася до 14,1% в лютому 2025 року після 12,6% в жовтні 2024 року.

Про це свідчать результати дослідження аналітичного агентства Kantar Україна.

"Найпомітніше додала продукція з маркуванням Duty Free або призначенням для експорту, яка нелегально продається в Україні. Також бачимо більше випадків контрафакту, зокрема з підробленими акцизними марками. Ринок знову демонструє адаптивність, а структура нелегального сегмента змінюється досить швидко", – розповіла аналітикиня Kantar Україна Тетяна Свердлик.

Обсяг тіньового ринку сигарет в Україні оцінюється у понад 5 млрд штук, а річні втрати держбюджету – 24,2 млрд грн.

Найбільші обсяги торгівлі нелегальними тютюновими виробами фіксують у шести областях: Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Харківській, Київській (разом з Києвом), Хмельницькій. Разом вони формують 73% ринку такої продукції.

"Вимагаю негайної реакції від ДПС та БЕБ. Дуже легко втратити ті перемоги над тінню, що далися нам так важко. Анонсую засідання Комітету", - так прокоментував зростання нелегального ринку сигарет в Україні голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Дослідження Kantar проводить чотири рази на рік. У ньому беруть участь 3000 курців, старших за 18 з половиною років. Дослідження передбачає інтерв’ювання, отримання пачок, їх дослідження і виявлення нелегальних пачок.

Нагадаємо:

Обсяг чорного ринку сигарет в Україні (підробки, Duty Free, контрабанда) у жовтні зменшився з 19,1% на початок року до 12,6% у жовтні. Його найбільша складова – підроблена продукція.