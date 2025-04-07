Ціни на нафту рекордно падають. Як зміниться вартість пального?

Якщо ціни на нафту ще місяць триматимуться біля 65 доларів, вартість бензину та дизпалива на заправках може знизитись до 4 гривень на літрі.

Про це в коментарі ЕП розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

"Насправді я би не хотів створювати дуже великих очікувань, тому що нафтовий ринок є доволі непередбачуваним. Сьогодні вартість бареля становить 65 доларів, а завтра знову може зрости до 75 доларів. Ми ж бачимо як останнім часом все швидко змінюється", - каже Куюн.

"Утім, якщо поточна ціна у 65 доларів протримається ще два тижні, то вартість дизпального та бензинів на заправках може знизитись на 1-2 гривні", - додає експерт.

За його словами, за умови збереження чинних цін на нафту протягом місяця, нафтопродукти можуть подешевшати до 4 гривень за літр. "Принаймні, 3-3,5 грн на літрі точно буде обвал ціни на літрі бензину та дизелю", - вважає Куюн.

"Щодо вартості автогазу складніше говорити, тому що у нього дещо автономна система ціноутворення. У нього трохи інша структура споживання в світі. Це не моторне паливо, а насамперед нафтохімічна сировина, і саме нафтохімічний комплекс визначає вартість цього продукту", - заявив експерт.

"Важко сказати, що саме буде з цінами на автогаз. Зазвичай, газ йде в фарватері інших нафтопродуктів, але наскільки він буде цього дотримуватись зараз? Важко сказати. Я думаю, що теж буде дешевшати приблизно в аналогічних розмірах", - прогнозує директор "А-95".

При цьому головним позитивом від падіння нафтових цін Куюн вважає послаблення фінансових можливостей Росії.

"Ворог будує свою економіку на нафтовому експорті, тому чим менші ціни на нафту, тим менше грошей у Кремля. Це суттєво обмежує його можливості щодо фінансування війни. Новини дуже гарні", - підсумував експерт.

Нагадаємо:

Ціни на нафту продовжили падіння 7 квітня, втративши понад 3% на фоні зростаючої напруженості між США і Китаєм, що посилило побоювання інвесторів щодо глобальної рецесії та падіння попиту на енергоносії.

Ф'ючерси на нафту марки Brent опустилися на $2,54 (3,9%) до $63,04 за барель, а WTI — на $2,5 (4,03%) до $59,49. Обидва бенчмарка впали до найнижчого рівня з квітня 2021 року.