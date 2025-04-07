Ціни на нафту впали до мінімуму за чотири роки

Ціни на нафту продовжили падіння 7 квітня, втративши понад 3% на фоні зростаючої напруженості між США і Китаєм, що посилило побоювання інвесторів щодо глобальної рецесії та падіння попиту на енергоносії.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent опустилися на $2,54 (3,9%) до $63,04 за барель, а WTI — на $2,5 (4,03%) до $59,49. Обидва бенчмарка впали до найнижчого рівня з квітня 2021 року.

Під час торгів обидва бенчмарки сягнули мінімумів з квітня 2021 року. Минулого тижня Brent втратила майже 11%, а WTI — понад 10%.

Ключовим тригером падіння стало загострення торгового конфлікту: Пекін оголосив про нові мита у 34% на американські товари у відповідь на кроки адміністрації Трампа. Хоча нафта поки не потрапила під дію тарифів, аналітики прогнозують сповільнення глобального зростання, інфляційний тиск і зниження попиту.

"Важко говорити про дно, доки паніка на ринках не вщухне", — заявила Вандана Харі з Vanda Insights. Схожої думки дотримується і голова ФРС Джером Пауелл, який попередив про ризики уповільнення економіки.

Додатковий тиск на ринок спричинили і дії ОПЕК+: у травні країни планують збільшити видобуток нафти на 411 тис. барелів на добу, що більше ніж утричі перевищує попередні плани. Це може змінити баланс попиту і пропозиції на ринку, що вже викликає занепокоєння.

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Нагадаємо:

Китай вводить 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки з 10 квітня.

Світові ціни на нафту різко впали після оголошення президентом США Дональдом Трампом нових масштабних мит.