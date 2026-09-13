Суд забрав землю у "Ядерного палива", яке передало її компанії з російським акціонером

Господарський суд Кіровоградської області зобов`язав держконцерн "Ядерне паливо" повернути Смолінській селищній раді (Кіровоградська область) державну землю, суборендарем якої було ПрАТ "Завод з виробництва ядерного палива" з часткою російської компанії, наближеної до "Росатому".

Про це свідчить рішення суду від 2 вересня.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,37 га з кадастровим номером 3523180900:02:000:8002 у Смолінській громаді Новоукраїнського району Кіровоградської області. Земля призначена для розміщення та експлуатації будівель і споруд.

У 2013 році відділ Держземагентства у Маловисківському районі передав ділянку держконцерну "Ядерне паливо" в оренду строком на 49 років.

Того ж року "Ядерне паливо" як орендар уклало договір суборенди цієї землі з ПрАТ "Завод з виробництва ядерного палива".

З 2022 року власником земельної ділянки є Смолінська селищна рада.

Як зазначається у судовому рішенні, прокуратура та селищна рада звернулися до суду через несплату орендної плати держконцерном.

За інформацією Головного управління ДПС у Кіровоградській області, річна задекларована сума орендної плати за землю на 2026 рік становить 323,6 тис. грн.

Суд дійшов висновку, що держконцерн, тривалий час не сплачуючи орендну плату, діяв недобросовісно та неналежно виконував свої зобов'язання за договором.

У результаті суд розірвав договір оренди землі, укладений у 2013 році, та зобов'язав державний концерн повернути земельну ділянку Смолінській селищній раді.

Власниками великих пакетів акцій ПрАТ "Завод з виробництва ядерного палива" є держконцерн "Ядерне паливо" та було акціонерне товариство "ТВЕЛ" (Російська Федерація), бенефіціаром якого опосередковано є державна корпорація РФ з атомної енергії "Росатом".

У 2024 році Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) ухвалила рішення про примусове вилучення акцій російського "ТВЕЛ" "Заводу з виробництва ядерного палива". Відповідний документ підписав президент України.

Нагадаємо:

Господарський суд Волинської області зобов`язав ТОВ "Бистровиця" повернути Берестечківській міській територіальній громаді Луцького району Волинської області три земельні ділянки загальною площею 26,88 га, які компанія отримала без конкуренції.