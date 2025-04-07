В березні зросли міжнародні резерви України: який їхній обсяг
Станом на 1 квітня 2025 року міжнародні резерви України становили 42,38 млрд доларів. У березні вони зросли на 5,6%.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Зазначається, що динаміку резервів визначала низка чинників. По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Нацбанку надійшло 5,98 млрд доларів. З цієї суми:
- 5172,0 млн дол. – від міжнародних партнерів, у тому числі в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- 409,6 млн дол. – від розміщення валютних ОВДП;
- 398,6 млн дол. – від Міжнародного валютного фонду в межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).
Крім того, Україна отримала кредит 970 млн дол. відповідно до угоди між Україною та Великобританією в межах ERA.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 786,7 млн дол., з яких:
- 688,7 млн дол. – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- 55,9 млн дол. – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- 42,1 млн дол. – сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 729,2 млн дол.
Також у березні порівняно з лютим чистий продаж валюти Нацбанком зменшився на 12,5%. Відповідно до балансових даних, НБУ продав на валютному ринку 2,65 млрд дол. та викупив до резервів 10 млн дол.
Водночас на розмір резервів вплинула переоцінка фінансових інструментів. У березні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 409,7 млн дол.
За даними НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.
Нагадаємо:
Міжнародні резерви України у 2024 році зросли на 8% і станом на 1 січня 2025 року становили 43,8 млрд доларів.
Станом на 1 березня міжнародні резерви України становили 40,15 млрд дол. У лютому вони зменшилися на 6,7%.