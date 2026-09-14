У Києві виявили неіснуючі будівлі: зловмисники хотіли отримати дорогу ділянку

У Києві прокуратура через суд вимагає скасувати право власності на неіснуючі будівлі: схема дозволяє незаконно заволодіти комунальною землею вартістю понад 57 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. Міська прокуратура звернулася до господарського суду м. Києва щодо комунальної земельної ділянки площею понад 3,6 га по вул. Якова Качури у Святошинському районі столиці. Вартість цієї земельної ділянки становить 57 мільйонів гривень.

Прокуратура подал позов про усунення перешкод власнику – територіальній громаді столиці в особі Київської міської ради у користуванні та розпорядженні.

"Установлено, що фізична особа у травні у 2019 зареєструвала за собою право власності на 5 нежитлових будівель загальною площею 321 кв.м, начебто розташованих на цій земельній ділянці. Згодом нерухомість перейшла у власність юридичної особи", – говориться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що на цій земельній ділянці таких будівель немає. Натомість напркінці 2019 року на цій землі з'явився один об'єкт нерухомості, дозвіл на будівництво якого не видавався. Так само не було і дозволу на користування цією ділянкою.

"Реєстрація права власності не нерухомість позбавляє Київраду права виділити земельну ділянку іншим особам", – зауважують прокурори.

Прокуратура вимагає скасувати право власності на неіснуюче майно та знести об'єкт самочинного будівництва.

Господарський суд відкрив провадження у справі за позовом прокурора.

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