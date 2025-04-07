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Зеленський підписав закон, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі

Олексій Артемчук — 7 квітня, 12:56
Зеленський підписав закон, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі
Getty Images

Президент Володимир Зеленський підписав закон №12089, який змінює Цивільний кодекс і посилює права добросовісних набувачів землі.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Згідно з документом, якщо з моменту незаконного відчуження землі минуло понад 10 років, держава або громада більше не зможуть повернути ці ділянки. Це стосується зокрема лісів, прибережних смуг та інших природних територій.

Якщо ж суд ухвалить повернення землі до 10 років після відчуження, держава або громада мають компенсувати новому власнику ринкову вартість. Але компенсації самим державі чи громаді законом не передбачено.

Водночас діють винятки: закон не поширюється на стратегічні землі, об'єкти критичної інфраструктури, культурну спадщину та природоохоронні території. Проте активісти вказують на прогалини у формулюваннях, які можуть унеможливити їхнє повернення.

"Запропоновані у законопроєкті формулювання можуть ускладнити повернення майна та земель на тимчасово окупованих РФ територіях України, хоча на це прямо вказало головне юридичне управління Верховної Ради", — зазначили в русі "Чесно".

Активісти також зауважують, що межі багатьох природоохоронних чи історичних земель досі не визначені у Державному земельному кадастрі. Через це держава ризикує втратити правові механізми для повернення таких активів.

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Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12089 про встановлення десятирічного строку, після якого не можна витребувати майно (землі чи будівлі) у добросовісного набувача, якщо воно раніше належало державі або було комунальним.

земля Зеленський

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