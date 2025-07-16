Новини 16 липня: великий дефіцит водіїв вантажівок, крок до збільшення держбюджету

Про що говорили сьогодні?

Про водіїв: На ринку вантажних перевезень України бракує до 40 тис. водіїв.

Про відставку: Верховна Рада України ухвалила відставку уряду.

Про держбюджет: Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до державного бюджету на 2025 рік. Раніше уряд зареєстрував у Верховній Раді доопрацьовані зміни до державного бюджету на 2025 рік. Видатки збільшили на 450 млрд грн.

Про пільги для оборони України: Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкти щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу, які передбачають створення в Україні податкового простору Defence City.

Ексклюзиви ЕП

Щодня без світла лишаються сотні населених пунктів. У чому причина?

Сотні міст та сіл в усій країні щодня сидять без електрики, але це не пов’язано з дефіцитом в енергосистемі. Що відбувається?

Відновлення під обстрілами: що купує Ізюм і хто отримує підряди

Імовірні завищення вартості закупівлі будматеріалів і комунальне підприємство з благоустрою, що підтримує армію. На що витрачає гроші місто Ізюм у Prozorro?