У "Києві цифровому" зникли куплені поїздки: у КМДА розповіли, коли повернуть кошти

Користувачі "Києва цифрового" повідомили про зникнення з транспортних карт невикористаних поїздок, придбаних за старими тарифами, тоді як гроші за них ще не з'явилися на балансі.

Про це користувачі застосунку написали у Threads.

У розділі "Транспортна карта" також не вдається поповнити картку чи придбати нові поїздки — користувачі повідомляють, що сервіс зависає.

Водночас купівля разового квитка в застосунку працює.

Оновлено о 9:35. У КМДА повідомили, що вартість невикористаних до 14 вересня включно поїздок за старими тарифами протягом тижня зарахують на "Мій гаманець" транспортної карти.

Наприклад, за десять невикористаних поїздок, придбаних по 6,5 грн, пасажир отримає на гаманець 65 грн. Ці гроші можна витратити на нові поїздки або оплачувати ними проїзд безпосередньо у валідаторі.

Якщо придбаних поїздок на карті немає, валідатор спише з гаманця 30 грн.

Нагадаємо:

Із 15 липня разова поїздка в київському комунальному транспорті коштує 30 грн, а для власників транспортних карт діють знижки залежно від кількості придбаних поїздок.

У липні ЕП писала про плани підвищити тариф із 8 до 30 грн.