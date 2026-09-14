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Зеленський закликав Раду ухвалити усі закони для наповнення бюджету – навіть непопулярні

Артур Крижний — 14 вересня, 21:45
Зеленський закликав Раду ухвалити усі закони для наповнення бюджету – навіть непопулярні
Фото ілюстративне
Телеграм Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів уже цього тижня ухвалити закони, від яких залежить надходження коштів до держбюджету на виплати й оборону.

Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

За його словами, перелік необхідних законів та урядових рішень конкретний, а альтернативи цим коштам немає.

Президент наголосив, що частина рішень може бути непопулярною, однак кожне з них безпосередньо впливає на здатність України оборонятися й жити.

Він додав, що фінансові рішення прив'язані до потреб цієї осені, зими та ситуації на фронті й захисту неба.

Нагадаємо:

Прем'єр Сергій Корецький заявив, що через затримку необхідних голосувань Україна ризикує втратити частину $29,5 млрд міжнародного фінансування.

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Зеленський закликав Раду ухвалити усі закони для наповнення бюджету – навіть непопулярні
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