Зеленський закликав Раду ухвалити усі закони для наповнення бюджету – навіть непопулярні

Президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів уже цього тижня ухвалити закони, від яких залежить надходження коштів до держбюджету на виплати й оборону.

Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

За його словами, перелік необхідних законів та урядових рішень конкретний, а альтернативи цим коштам немає.

Президент наголосив, що частина рішень може бути непопулярною, однак кожне з них безпосередньо впливає на здатність України оборонятися й жити.

Він додав, що фінансові рішення прив'язані до потреб цієї осені, зими та ситуації на фронті й захисту неба.

Нагадаємо:

Прем'єр Сергій Корецький заявив, що через затримку необхідних голосувань Україна ризикує втратити частину $29,5 млрд міжнародного фінансування.