Новости 16 июля: большой дефицит водителей грузовиков, шаг к увеличению госбюджета

О чем говорили сегодня?

О водителях: На рынке грузовых перевозок Украины не хватает до 40 тыс. водителей.

Об отставке: Верховная Рада Украины приняла отставку правительства.

О госбюджете: Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в государственный бюджет на 2025 год. Ранее правительство зарегистрировало в Верховной Раде доработанные изменения в государственный бюджет на 2025 год. Расходы увеличили на 450 млрд грн.

О льготах для обороны Украины: Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроекты по поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые предусматривают создание в Украине налогового пространства Defence City.

Эксклюзивы ЭП

Ежедневно без света остаются сотни населенных пунктов. В чем причина?

Сотни городов и сел по всей стране ежедневно сидят без электричества, но это не связано с дефицитом в энергосистеме. Что происходит?

Восстановление под обстрелами: что покупает Изюм и кто получает подряды

Вероятны завышения стоимости закупки стройматериалов и коммунальное предприятие по благоустройству, поддерживающее армию. На что тратит деньги город Изюм в Prozorro?