Новости 16 июля: большой дефицит водителей грузовиков, шаг к увеличению госбюджета
О чем говорили сегодня?
О водителях: На рынке грузовых перевозок Украины не хватает до 40 тыс. водителей.
Об отставке: Верховная Рада Украины приняла отставку правительства.
О госбюджете: Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в государственный бюджет на 2025 год. Ранее правительство зарегистрировало в Верховной Раде доработанные изменения в государственный бюджет на 2025 год. Расходы увеличили на 450 млрд грн.
О льготах для обороны Украины: Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроекты по поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые предусматривают создание в Украине налогового пространства Defence City.
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