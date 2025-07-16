Ринку бракує близько 40 000 водіїв вантажівок

На ринку вантажних перевезень бракує до 40 тис. водіїв.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач.

"Якщо говорити про великі вантажні перевезення, на сьогодні в них задіяно близько 130 000 вантажних автомобілів. І за інформацією, яку ми отримуємо від перевізників, 30% простоюють через нестачу водіїв. Тобто дефіцит становить близько 30-40 тис. водіїв категорії СЕ", – зазначив він.

"Це величезна цифра і непроста історія. Кілька місяців тому ми були в одній з великих компаній. У них на майданчику стоять 30 великих нових автомобілів. І власники кажуть, що на них нема кому їздити: контракти є, а водіїв нема", – розповів Деркач.

Швидко вирішити це питання не вийде, тому Мінрозвитку й ініціює проєкти з підготовки фахівців для ринку, повідомив він.

Як приклад заступник міністра навів проєкти з підготовки жінок-водійок, з перепідготовки ветеранів. У планах – розпочати схожу ініціативу з молоддю, щоб залучити до професії якомога більше людей.

"В усіх цих людей нема питань із бронюванням. Немає проблем з бронюванням у ветеранів, у жінок. Тому ми працюємо з цими категоріями", – пояснив він.

Деркач також зазначив, що усі транспортні компанії, особливо ті, які працюють у сфері міжнародних перевезень, мають можливість забронювати 50% працівників.

"Але є нюанс: у компаніях багато людей, які не займаються безпосередньо водінням. Тому перед бізнесом постав виклик: як зберегти персонал і правильно перепрофілювати його з тим, щоб вписатися у ці 50% і забезпечити себе працівниками саме найзатребуваніших професій", – розповів він.

Нагадаємо:

Дефіцит кадрів спостерігається у всіх сферах і це є головною проблемою бізнесу. Міністерство економіки проводило окреме дослідження і виявило потребу у 4,5 мільйона додаткових працівників на ринку праці.

Раніше повідомлялося, що 24 компанії підтримали проєкт підготовки та працевлаштування жінок-водіїв. Серед них - Volvo Trucks, Metro Cash&Carry, Fozzy Group, Novus, АТ "Укрпошта" та інші.

Також повідомлялося, що Мінекономіки разом із Reskilling Ukraine Мінекономіки разом із Reskilling Ukraine оголосило новий набір на програми навчання водійок вантажного та пасажирського транспорту.

Раніше керівник напряму райд-хейлінгу Bolt в Україні Сергій Павлик в інтерв'ю ЕП розповів, що за останній рік автопарки, які співпрацюють з сервісом Bolt, оцінюють, що не менше 50% їх водіїв було мобілізовано.