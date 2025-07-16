Пільги для оборони України: Рада ухвалила законопроєкти щодо Defence City

Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроєкти щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу, які передбачають створення в Україні податкового простору Defence City.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Перший законопроєкт №13420 передбачає внесення змін до Податкового кодексу та інших законів, які забезпечать податкові пільги для підприємств ОПК. Другий – №13421 – змінює митний кодекс, спрощуючи митні процедури для цих підприємств.

Зокрема, законопроєкти запроваджують офіційний перелік підприємств ОПК – резидентів Defence City, який формуватиме та вестиме Міністерство оборони.

Доступ до інформації про ці підприємства та їх звітність будуть захищені і обмежені.

До 1 січня 2036 року резиденти Defence City будуть звільнені від сплати податку на прибуток за умови реінвестування, земельного податку, податку на нерухомість, екологічного податку.

Для цих компаній зберігаються чинні податкові преференції для підприємств ОПК: пільги з ПДВ, прискорена амортизація, переваги для релокованих підприємств та їхніх працівників.

Крім того, пропонується створити додаткові інструменти підтримки, зокрема спрощення митних процедур, спрощений експортний контроль для військових технологій, можливість встановлення НБУ особливостей валютного нагляду та валютних операцій тощо.

Нагадаємо:

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував у першому читанні два законопроєкти, які стосуються збільшення видатків оборони у держбюджеті-2025.