У Києві дозволили рух Південним мостом під час тривоги, але є нюанс

У Києві рух Південним мостом під час повітряної тривоги буде дозволений без обмежень, але з технологічним перекриттям на півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою.

Про це повідомив столичний голова Віталій Кличко.

При цьому під час повітряної тривоги заїзд на Південний міст з вулиць Саперно-Слобідська та Михайла Бойчука буде закритий, зазначив він.

Дарницький міст, міст Патона, міст Метро, Північний — працюватимуть без змін.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід працюватиме з технологічним перекриттям на півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою. Зі зміною організації дорожнього руху (запровадження реверсного руху).

"Під час жовтого рівня загрози без обмежень працюватиме Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка метро). Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст (з лівого на правий та з правого на лівий берег)", – написав Кличко у Телеграм.

При червоному рівні загрози зелена гілка курсуватиме між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Славутич" – "Червоний хутір".

"Святошинсько-Броварська лінія (червона гілка) працюватиме, як і до цього — в обмеженому режимі. Перевозячи пасажирів підземною ділянкою від станції метро "Академмістечко" до "Арсенальної", – зазначив він.

Наземний громадський транспорт і надалі курсуватиме без обмежень, додав міський голова.

Нагадаємо:

Громадський транспорт у Києві працюватиме довше, оскільки комендантська година триватиме з першої години ночі до п'ятої ранку, ці зміни стануть чинними опівночі 10 вересня.

Раніше Рада оборони міста Києва ухвалила звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки: пропонує послабити комендантську годину в місті і безперервну роботу Сирецько-Печерської лінії під час повітряної тривоги.

Із 3 вересня у Києві курсуватиме додатковий автобус, який забезпечить сполучення між правим і лівим берегами столиці.

Раніше повідомлялося, що щодня о 9:00 під час загальнонаціональної хвилини мовчання в Києві на 60 секунд зупинятимуть рух транспорту, там, де це технічно можливо, світлофори перемикатимуть у режим "Усім червоний".

У Києві під час повітряних тривог "жовтого" рівня Сирецько-Печерська лінія метро працюватиме в повному обсязі, а кількість наземного транспорту планується суттєво збільшити.