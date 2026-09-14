Ситуація з державними фінансами близька до критичної – Корецький

Ситуація з державними фінансами близька до критичної, а затримка необхідних голосувань у Верховній Раді може коштувати Україні значної частини з 29,5 млрд доларів міжнародного фінансування.

Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Уряд надішле всім народним депутатам і профільним комітетам графік із дедлайнами для кожного голосування, від якого залежить надходження коштів.

За словами Корецького, міжнародне фінансування необхідне для збалансування держбюджету, соціальних видатків і потреб Сил оборони.

Уряд має виконати 42 рішення зі свого боку. Раніше Кабмін планував завершити цю роботу до 1 листопада, але тепер хоче зробити це до 15 жовтня.

Нагадаємо:

На початку вересня уряд запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів, не закріплених за потребами оборони.