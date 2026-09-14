Світовий банк надасть Україні 841 мільйон доларів, які підуть на пенсії

Україна найближчим часом отримає 841 мільйон доларів від Світового банку, які спрямують на виплати пенсій.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Найближчим часом Україні надійде 841 мільйон доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади.

Кошти надаються в межах проєкту PEACE in Ukraine. Вони будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.

"В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка. Дякую уряду Канади та Світовому банку за вагому та послідовну підтримку", – написав Корецький у Телеграм.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів вимушено обмежує видатки, у державному секторі економіки можливі затримки зарплат.

Раніше до держбюджету надійшло 3,35 мільярдів доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, що реалізується спільно зі Світовим банком.