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Світовий банк надасть Україні 841 мільйон доларів, які підуть на пенсії

Андрій Муравський — 14 вересня, 12:50
Світовий банк надасть Україні 841 мільйон доларів, які підуть на пенсії
Getty Images

Україна найближчим часом отримає 841 мільйон доларів від Світового банку, які спрямують на виплати пенсій.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Найближчим часом Україні надійде 841 мільйон доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади.

Кошти надаються в межах проєкту PEACE in Ukraine. Вони будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати.

"В умовах дефіциту бюджету та розбалансування державних фінансів це надзвичайно важлива і своєчасна підтримка. Дякую уряду Канади та Світовому банку за вагому та послідовну підтримку", – написав Корецький у Телеграм.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів вимушено обмежує видатки, у державному секторі економіки можливі затримки зарплат.

Раніше до держбюджету надійшло 3,35 мільярдів доларів у межах першої програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору, що реалізується спільно зі Світовим банком.

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