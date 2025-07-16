Рада ухвалила законопроєкт про зміни до держбюджету на 2025 рік
Верховна Рада ухвалила в першому читанні зміни до державного бюджету на 2025 рік.
Про це у Telegram повідомив заступник керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Йдеться про законопроєкт 13439-3.
За те, щоб ухвалити законопроєкт за основу, проголосували 257 народних депутатів.
Ухвалений за основу законопроєкт 13439 про зміни до держбюджету на 2025 рік і передбачає 412 млрд гривень на армію, йдеться у повідомленні Железняка.
"Жодного скорочення витрат на міністерства, навіть які обʼєднуються чи ліквідуються, там немає", – написав Железняк.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що уряд зареєстрував у Верховній Раді доопрацьовані зміни до державного бюджету на 2025 рік. Видатки збільшили на 449,8 млрд грн.
У законопроєкиі передбачили +412,4 млрд грн на оборону (з них +215,9 млрд грн – на закупівлю зброї і техніки) та на 18,1 млрд грн збільшили резервний фонд.