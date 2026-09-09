У Києві станції метро працюватимуть на годину довше: який розклад

Із 10 вересня в Києві зміниться графік роботи столичного метро: у зв'язку зі скороченням комендантської години всі станції "підземки" працюватимуть на одну годину довше в режимі пасажирських перевезень.

Про це інформує Київський метрополітен.

"До прикладу, станція метро "Університет", яка зараз працює на вхід до 22:38, із 10 вересня буде відкрита для входу до 23:38. Аналогічно час роботи продовжать і на інших станціях метро", – говориться у повідомленні.

Київський метрополітен просить звертати увагу саме на час закриття станції на вхід, а не на розклад руху окремих поїздів.

Графік роботи сформований таким чином, щоби пасажири, які зайшли на станцію перед її закриттям, могли доїхати до будь-якої іншої станції метрополітену.

Водночас режим роботи підземних станцій як укриттів не змінюється, зазначено у повідомленні.

Відповідно до протоколу Ради оборони міста Києва та рішення Уряду, комендантська година у столиці триватиме з 1:00 до 5:00.

Також продовжено рух маршрутів Київпастрансу. Як підрахували у ГО "Пасажири Києва", час роботи маршрутів подовжено практично по всіх маршрутах, в середньому на приблизно 43 хв (максимально +80 хв). Час перших відправлень не змінився.

"Тепер 16 маршрутів закінчують свою роботу після 00:30, чверть від усіх маршрутів - після опівночі, а більшість – після 23:30", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Київський метрополітен тестує новий алгоритм роботи: рух "зеленою" лінією під час жовтого рівня загрози відбуватиметься без обмежень – поїзди продовжать перевозити пасажирів із правого на лівий та з лівого на правий берег Дніпра.

Раніше повідомлялося, що громадський транспорт у Києві працюватиме довше, оскільки комендантська година триватиме з першої години ночі до п'ятої ранку, ці зміни стануть чинними опівночі 10 вересня.

Рада оборони міста Києва ухвалила звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки: пропонує послабити комендантську годину в місті і безперервну роботу Сирецько-Печерської лінії під час повітряної тривоги.

Із 3 вересня у Києві курсуватиме додатковий автобус, який забезпечить сполучення між правим і лівим берегами столиці.