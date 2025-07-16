Рада відправила уряд у відставку

Верховна Рада України ухвалила відставку уряду.

Про це у Telegram повідомив заступник керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За відставку уряду проголосував 261 народний депутат. Проти відставки не проголосував жоден депутат, чотири депутати утрималися. Ще 55 парламентарів не голосували.

"Зараз всі міністри "в.о", завтра мають призначити нового Шмигаля і завершити це ліжко-пересування", – зазначив Железняк.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський запропонував очолити уряд першій віцепрем’єрці Юлії Свириденко.

Вона повідомила, що невдовзі планує оголосити пропозиції щодо кандидатур членів уряду. Свириденко зазначила, що готується до взаємодії з парламентом та до представлення відповідних урядових кроків.

Джерела УП повідомляли раніше, що замість Свириденко керувати Міністерством економіки планують призначити чинного першого заступника міністра Олексія Соболєва. Про інші плановані кадрові зміни читайте тут.

"Українська правда" писала, що в липні в Україні плануються перестановки в Кабміні. За даними УП, Свириденко планує привести з собою в уряд трьох близьких до себе посадовців.