Новини 12 листопада: арешти підозрюваних у корупції в "Енергоатомі", відсторонення міністрів

Про що говорили сьогодні?

Про корупцію в "Енергоатомі: 12 листопада суд відправив під варту виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка, Лесю Устименко, Ігоря Фурсенка.

Про повернення Україні "корупційних" грошей: Французька компанія SURYS, яка є учасницею справи НАБУ і САП щодо корупції на ДП "Поліграфкомбінат "Україна", перерахувала до держбюджету 3,37 млн євро (163,38 млн грн).

Про Галущенка та Гринчук: Міністра юстиції Германа Галущенка відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".

Президент Володимир Зеленський, коментуючи корупційне розслідування в енергетиці, заявив, що міністри Галущенко та Гринчук мають залишити посади, і доручив прем'єр-міністерці Юлії Свириденко подати їхні заяви про відставку.

Світлана Гринчук написала заяву на відставку з посади міністерки енергетики України.

Верховна Рада планує розглянути звільнення міністрів юстиції Германа Галущенка і енергетики Світлану Гринчук на своєму засіданні наступного вівторка 18 листопада.

Наглядова рада "Оператора ГТС" готує призначення Оксани Кривенко гендиректором компанії. Кривенко до цього була радницею Галущенка та працювала в НКРЕКП. Через роботу в регуляторі була фігуранткою справи "Роттердам+". Але саме її Наглядова рада чомусь визнала "найбільш фаховою" кандидаткою", - каже джерело в уряді.

Про Міндіча: 12 листопада Кабінет міністрів прем'єр-міністра Юлії Свириденко ухвалив рішення здійснити подання до Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо запровадження санкцій стосовно Тімура Міндіча та Олександра Цукермана.

Ексклюзив ЕП

Мобільних операторів просять заправитися: зв'язок при відключеннях світла забезпечать генератори

У владі знайшли спосіб, як забезпечити українців мобільним зв'язком навіть при тривалих відключеннях електроенергії. Однак подобається він далеко не всім.