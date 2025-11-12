Фігурантка плівок НАБУ та людина Галущенка може очолити стратегічне держпідприємство

Наглядова рада "Оператора ГТС" готує призначення Оксани Кривенко генеральним директором компанії.

Про це повідомляють джерела ЕП в уряді та в одній з державних компаній

Зі слів одного зі співрозмовників, 25 вересня відбулася фінальна співбесіда на посаду керівника ОГТСУ.

"У шорт-листі було п'ятеро претендентів, серед яких двоє "внутрішніх" кандидатів. Це чинний в.о. голови правління Владислав Медведєв та Оксана Кривенко, яка з травня очолює регуляторний напрям в "Операторі".

Кривенко до цього була радницею Галущенка та працювала в НКРЕКП. Через роботу в регуляторі була фігуранткою справи "Роттердам+". Але саме її Наглядова рада чомусь визнала "найбільш фаховою" кандидаткою", - каже джерело в уряді.

"Її вже мали затвердити, однак двоє незалежних членів Наглядової ради, які є нерезидентами й наразі перебувають за кордоном, мають особисто приїхати в Україну, щоб підписати у нотаріуса протокол про обрання гендиректора "Оператора ГТС" за результатами конкурсу", - пояснює представник однієї з державних компаній.

За його словами, на підставі цього протоколу і мають бути проведені відповідні реєстраційні дії.

"За моїми даними, призначення Кривенко мало відбутись до кінця поточного тижня. Цей конкурс з самого початку називали профанацією, оскільки переможець усім був відомий заздалегідь. Це Кривенко, яку на посаду протягував Герман (Галущенко – ЕП.)", - підсумував співрозмовник ЕП в Кабінеті міністрів.

Крім справи Роттердам+ Оксана Кривенко також фігурує у плівках НАБУ щодо масштабної корупції в "Енергоатомі".

Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу одному з фігурантів справи, прокурор САП зачитує фрагмент однієї з розмов, зафіксованих детективами НАБУ.

"Далі йде мова про те, куди бачить Галущенко особу на прізвище Кривенко, а також особу на прізвище Перелома (Сергій Перелома - ЕП)", - заявляє під час засідання прокурор.

Нагадаємо:

Раніше ЕП вже детально описувала, як Міненерго спочатку на чолі з Германом Галущенком, а згодом і Світланою Гринчук штучно затягувало конкурс та призначення нового голови "Оператора ГТС", просуваючи на цю посаду саме Кривенко.

Інтересанти процесу тягнули з конкурсом в очікуванні рішення суду, яке мало "вивести" Кривенко з під кримінальної справи НАБУ. У підсумку таке рішення було ухвалене 21 серпня поточного року. Це відкрило шлях для її призначення на посаду в стратегічне державне підприємство.

Затвердити скандальне рішення у найближчі дні збираються незалежні члени Наглядової ради Ян Чадам (Польща), Девід Чарльс Девіс (Велика Британія), Сергій Коновець (Україна) та представники держави Віталій Зубрій та Руслан Стрілець.