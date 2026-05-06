Зеленський прокоментував приватизацію "Сенсу" після появи банку на "плівках Міндіча"

Президент Володимир Зеленський заявив, що плани про приватизацію "Сенс банку" вже були визначені та не зміняться.

Про це він повідомив у Telegram.

"Що стосується "Сенс Банк", уже була визначена необхідність провести приватизацію цього банку, і не має бути жодних затримок у процесі приватизації: цього року банк повинен бути приватизований", – написав Зеленський.

Водночас не була прокоментована наглядова рада банку, яку обговорювали фігуранти справи "Мідас" на "плівках Міндіча". Зараз у наглядовій раді банку залишається четверо з шести людей, запропонованих фігурантами на призначення у травні 2025 року.

Склад наглядової ради державного "Сенс Банку", призначений 18 червня 2025 року, за понад місяць до цього обговорювали фігуранти справи "Мідас". Тоді у телефонній розмові було названо шестеро людей, всіх з яких пізніше було призначено до наглядової ради банку.

31 березня Міністерство фінансів оголосило конкурс з відбору радника з приватизації пакетів акцій "Сенс Банку" і Укргазбанку.