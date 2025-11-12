Масштабна корупція в енергетиці: фігурантку справи Устименко взяли під варту

Суд обрав запобіжний захід Лесі Устименко, яку підозрюють у причетності до схеми розкрадання грошей "Енергоатому".

Про це повідомляє Суспільне.

Йдеться про утримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

Це вже третій арешт за сьогодні у справі про розкрадання грошей "Енергоатому". 12 листопада також суд відправив під варту виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова та колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка.

Журналісти Радіо Свобода виявили імена усіх фігурантів розслідування масової корупції у "Енергоатомі", які отримали підозру від НАБУ.

За інформацією проєкту "Схеми", окрім Тимура Міндіча ("Карлсон"), ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка ("Рокет"), виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова ("Тенор"), Олександра Цукермана ("Шугармен"), підозри отримали Ігор Фурсенко ("Рьошик"), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило третю частину розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивали десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатом".

За даними НАБУ, схема відмивання коштів доволі примітивно та цинічно: якщо приватний бізнес хотів працювати (продавати товари чи надавати послуги) з "Енергоатомом", то він мав заплатити від 10% до 15% відкату. Відмовляєшся – не отримуєш оплату та "вилітаєш" зі списку постачальників.

Такий механізм учасники між собою називали "шлагбаум": ти або ділишся маржею, або стоїш перед зачиненими дверима.

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон"), який буквально за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни.

Також обшуки 10 листопада пройшли у вже колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (на записах НАБУ фігурує під прізвиськом "Професор" або "Гера"), який за даними співрозмовників ЕП досі зберігає свій вплив на енергетику країни через чинну міністерку енергетики Світлану Гринчук та багатьох менеджерів цього відомства, яких він особисто розставляв на місця перед звільненням у липні 2025 року.

Під час розгляду клопотання детектива НАБУ про тримання під вартою фігуранта розслідування про корупцію у "Енергоатомі" Ігоря Миронюка, сторона обвинувачення зазначила, що близький друг Зеленського Тимур Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умерова.

Прокурори також зазначили, що Міндіч будував звʼязки з Галущенком завдяки звʼязкам із Зеленським, та "заступництвом" міністра перед ним.

Міністра юстиції Германа Галущенка відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".

Також повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд відправив під варту виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, якого підозрюють у причетності до масштабної корупції в енергетиці. На плівках НАБУ Басов фігурував під іменем Тенор.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення 126 млн грн застави колишньому раднику міністра енергетики Ігорю Миронюку, підозрюваному в справі про корупцію на енергетиці.